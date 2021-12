Microsoft Japan forsøkte seg med fire dagers arbeidsuke

Annonse

I sommer innførte Microsoft Japan "Work Life Choice Challenge", hvor 2.300 Microsoft-ansatte fikk forkortet arbeidsuken med en hel dag gjennom hele august. Det skriver CNBC.

Ifølge nyhetskanalen skal initiativet ha resultert i fornøyde medarbeidere, og 40 prosent høyere produktivitet. Selskapet kunne nemlig notere seg at antallet salg per medarbeider steg med 39,9 prosent i forhold til året før.

Det er likevel ikke sikkert at det er færre arbeidstimer som skal ha takken for dette. I den samme perioden gjennomførte selskapet også andre tiltak - som økt bruk av videokonferanser, og en møtebegrensning på maksimalt 30 minutter. Perioden resulterte også i 23,1 prosent lavere strømforbruk og 58,7 prosent færre papirutskrifter.

Ifølge CNBC skal Japan være kjent for å ha en utbredt kultur for merarbeid, og i en undersøkelse fra 2016 skal det ha kommet frem at en av fire japanske virksomheter krevde minst 80 timers månedlig merarbeid av sine ansatte. Derfor er det kanskje ikke så rart at eksperimentet ble en stor suksess blant de ansatte.

Så mange som 92,1 prosent av de japanske Microsoft-ansatte skal ha meldt tilbake om at de var positive til en firedagers arbeidsuke.

Selskapet planlegger nå å gjennomføre et lignende eksperiment i vinter, hvor de vil oppmuntre til mer fleksibelt arbeid.