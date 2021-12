Ny it-avtale mellom Atea og Fjordkraft

Annonse

Fjordkraft har videreutviklet løsningen Fjordkraft Puls sammen med Atea og skal nå tilby den til alle kunder.

Med en digital sender på strømmåleren vil Fjordkraft kunne tilby strømkundene en helt ny innsikt i eget forbruk, tilgjengelig i Fjordkraft-appen. Det skriver Atea i en pressemelding.

– Med Fjordkraft-appen vil kundene få oversikt over strømforbruk i tilnærmet sanntid med automatiske varsler. For eksempel kan du i framtiden få et varsel om du bruker mye strøm på tidspunkter av døgnet når strømmen er dyr. Det vil rett og slett gjør kundene bedre i stand til å ta smarte valg i egen hverdag, sier Marius Øxenbjerg, forretningsutvikler i Fjordkraft.

Atea skal levere kommunikasjonsløsningen i samarbeid med selskapene Nxtenergy og Com4.

For framtiden

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge, sier at avtalen med Fjordkraft er viktig for kundenes framtidige behov og selve kundereisen.

– Det er fantastisk hva man kan få til når man samler inn data og tilgjengeliggjør dette til kundene på en måte som gir dem konkret verdi. Med denne teknologien får vi både i pose og sekk. Den gir kundene lavere strømforbruk og en slankere strømregningen, sier han i meldingen.

It-selskapet vil med denne avtalen levere hele it-infrastrukturen som muliggjør disse tjenestene til strømselskapets kunder.

Første fasen av avtalen har en verdi på ca. 11,5 millioner kroner.