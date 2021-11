Medietilsynet: Halvparten av barnehagebarna har tilgang til nettbrett

Annonse

I forbindelse med «Safer Internet Day» den 9. februar, offentliggjør Medietilsynet en rapport om mediebruken til barn mellom ett og fem år. Tallene viser blant annet at halvparten av barna har tilgang på nettbrett.

Dette betyr et større krav til foreldrene mener tilsynet. Med dette kommer de med råd om å vurdere bruk av foreldrekontroll, som kan begrense at barnet kommer over på skadelig innhold.

Ifølge rapporten er NRK Super mest populær blant barn med 66 prosent. På plassene bak kommer YouTube med 42 prosent og YouTube kids med 28 prosent.

