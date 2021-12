Norge skal bidra til bedre digitale ferdigheter hos ghanesere

Annonse

– Jeg er stolt over at vi har kommet sammen om et partnerskap som vil gi utdanning til tusenvis av mennesker i Ghana. Det sa Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

Torsdag deltok Strømsnes i en pressekonferanse der den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) undertegnet en avtale med norske og ghanesiske myndigheter om et felles partnerskap for å utdanne og bedre digitale ferdigheter i Ghana, kalt Digital Transformation Centers Initiative (DTC) in Ghana.

Teknologiselskapet Cisco vil fasilitere utdanningen gjennom sitt NetAcad-undervisningsprogram, som vil gi ca. 14.000 ghanesere, hovedsakelig kvinnelige gründere, elever, lærere og marginaliserte grupper, høyt etterspurte digitale ferdigheter. Undervisningen vil foregå på 200 undervisningssentre over hele landet.

– Ciscos formål er å legge til rette for en inkluderende fremtid gjennom bruk av teknologi og digitale ferdigheter, og dette partnerskapet er så absolutt i tråd med det. Vi mobiliserer kort og godt ressursene våre der vi kan bidra mest, sa Strømsnes under pressekonferansen.

Inkluderende digital utvikling

Strømsnes hadde selskap av blant andre statssekretær Aksel Jakobsen (KrF) i Utenriksdepartementet og Ursula Owusu-Ekuful, kommunikasjonsminister i Ghana, under pressekonferansen.

– Den digitale skillet mellom rike og fattige land skyldes ikke bare manglende tilgjengelighet av teknologi og utstyr – men også lav digital kompetanse blant studenter, foreldre og lærere. Det er nettopp derfor Digital Transformation Centers Initiative er så viktig, da det kan bli et helt avgjørende bidrag for en mer inkluderende digital utvikling, sa Jakobsen (KrF).

– Vi er svært takknemlige til den norske regjeringen som gir sin støtte til dette programmet, og til Cisco som legger til rette for denne utdanningen gjennom sin teknologi. Dette programmet vil komme både enkeltmennesker og Ghana som nasjon til gode, sa Owusu-Ekuful.