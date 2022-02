Microsoft kåret Crayon til årets partner

Annonse

Microsoft har kåret årets vinnere av sin "Global Partner of the Year Awards". Crayon, som har hovedkontor i Norge, stakk av med prisen for kunstig intelligens og maskinlæring.

Annonse

Prisene ble presentert i totalt 41 kategorier, med mer enn 2900 nominasjoner fra 115 forskjellige land. Crayon ble hedret for å demonstrere ekspertise i innovasjon og implementering av kundeløsninger – basert på Microsoft-teknologi. De vil bli anerkjent under Microsoft Inspire, vår årlige verdensomspennende partnerkonferanse som holder sted i Las Vegas, USA. Det skriver Microsoft i en pressemelding.

Annonse

Gratulasjoner

Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, sender sine gratulasjoner til vinneren:

– Gratulerer til Crayon med utmerkelsen “Partner of the Year” i kategorien AI & Machine Learning, sier hun i en melding, og forteller at de i Microsoft er helt avhengig av gode partnere om vi skal bidra til økt innovasjon og digital transformasjon i Norge.

– Crayon har investert dypt i kompetanseutvikling på dette området, noe som har ledet til flere spennende AI-prosjekter. Deres fremragende arbeid resulterte i at de i 2018 vant Microsoft Norges pris Årets partner på data og AI. At Crayon nå vinner den globale prisen er svært fortjent, og vi gleder oss over å se at et Norges-basert selskap hevder seg i verdensklasse, sier Lein-Mathisen.

-Vi er stolte av AI og ML-praksisen vår som er i verdensklasse, og setter stor pris på at Microsoft har anerkjent oss på globalt nivå, sier Rune Syversen, CEO og grunnlegger av Crayon, i en melding på sine sider.