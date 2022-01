Fem år, en milliard enheter

Annonse

Når Windows 10 ble lansert i 2015 så mange på det som den endelige redningen fra Windows 8, og et velkjent steg tilbake til det trygge 7-tallet. Fem år senere har Windows 10 forandret seg i det stille via oppdateringer, ikke drastisk slik vi så med tidligere servicepacks til XP og 7, eller hoppet fra Windows 8 til 8.1.

Oppdateringene er inkrementelle og konstante, med de største endringene i høst- og vår-oppdateringene. Det er ikke alltid det går knirkefritt, slik vi opplevde med 1809-oppdateringen og slik flere administratorer opplevde tidlige vanskeligheter med tvungen oppdatering. Dette har løst seg noe med tiden, og Microsoft har gjort det enklere for både utviklere og administratorer i sine oppdateringssykluser.

Microsoft var raskt ute i 2015 med et mål om å nå en milliard enheter innen tre år. Grunnen til at det ikke skjedde var den feilslåtte satsingen på Windows Phone, og selskapet justerte i etterkant tidslinjen opp til fem år, noe de nå ligger godt an til å klare.

Dette skyldes ikke minst nylig avdøde Windows 7. Akkurat som med XP har 7 nådd slutten på livet, og samtidig mister det også livets rett. Når et operativsystem ikke støttes med kritiske sikkerhetsoppdateringer lenger er det direkte uansvarlig, idiotisk og farlig å fortsette å bruke det. Med mindre bedriften ønsker å holde på legacy-programvare som kun virker i 7, må du oppgradere til Window 10.

Microsoft har selvsagt en plan for dem som fremdeles er avhengige av Windows 7 med Windows ESU (Extended Security Updates). Dette gjelder først og fremst bedrifter som kjører Pro eller Enterprise-versjonen av Windows 7, og et lekket dokument fra Microsoft setter en kostnad på 175 dollar (1.600 kroner) per maskin for tre års støtte. Dette er selvsagt kun tilgjengelig om du kvalifiserer til programmet; noen brukere melder allerede om at Microsoft ikke vil ha deg som ESU-kunde med mindre du skal forsikre over 30 maskiner.

Ifølge en undersøkelse fra amerikanske DAP (Digital Analytics Program) hadde Windows 7 en brukermasse på rundt 19 prosent av totale Windows-brukere bare dager før fristen gikk ut. Det er et skremmende høyt tall, men ikke overraskende. 7 har faktisk en lavere andel enn XP hadde på den samme tiden i dødsprosessen, og om vi følger tallenes historie bør operativsystemet være nede i under fem prosent i 2023.

Samtidig viser Microsoft seg villige til stadig å endre og forbedre Windows 10. Siden 2014 har deres Insider-program tiltrukket seg mange millioner brukere av tidlige Insider-versjoner av Windows. Microsoft skal ha skryt for å høre på disse kanari-brukerne, og for å ha implementert flere forslag som kommer fra brukersamfunnet rundt Windows 10.

Personlig, kvalifisert mening: Windows 10 er bedre i dag enn Windows 7 noensinne var. Det er helt greit å fylle stua med retro-møbler fra 70-tallet – å fylle pc-en din med et retro-operativsystem er ren og pur idioti. Sitter du med en Windows 7-maskin i en bedrift med flere ansatte er du den idioten som ikke er vaksinert.