Det blir for dumt

Annonse

Det er en del ting Microsoft gjør bra, men sosiale medier er ikke en av disse. Den relativt raske avviklingen av streaming-plattformen Mixer (tidligere Beam) er det nyeste eksempelet, der eksklusive avtaler og markedsføring trolig har påført selskapet store tap. Så da er det vel helt naturlig å se seg om etter andre, allerede etablerte kanaler man kan kjøpe opp isteden?

Det er mulig noen hos Microsoft har tenkt den tanken, men det er usannsynlig Nadella selv er ikke særlig interessert. Microsoft har skiftet fokus de siste årene og vi forventer mer enterprise, mer virtuell desktop og muligens mer maskinvare. Det vi ikke forventer er at Microsoft skal kjøpe opp deler av et kinesisk selskap for å styrke seg på sosiale medier, Linkedin til tross.

Men i handelskrigens navn er det altså det som kan komme til på skje. Den sittende presidenten har gjort det klinkende klart at han ønsker å stenge Kina ute fra amerikanske brukere og deres data, og gjorde det klart at om tjenesten skal fortsette må det være under amerikansk ledelse. Da hjelper det ikke engang at TikToks kinesiske eiere allerede hadde den tidligere Disney-ansatte Kevin Mayer som administrerende direktør.

Det litt tvilsomme valget til den meget tvilsomme presidenten falt dermed på Microsoft. Vi kan bare spekulere hvordan nyheten ble mottatt der, men det er lite trolig at man kan gjøre annet enn å bukke og si yessir når den øverste instansen i USA ber deg om en tjeneste. Microsoft kaster seg rundt og begynner å se på de delene av selskapet de eventuelt kan kjøpte opp (gjelder Tiktok i USA, Canada, Australia og New Zealand).

Twitter kastet seg selvsagt også på ballen og meddelte sin interesse i Tiktok, noe som fikk aksjen til å gå i været, før mange så at Twitter allerede er en god del mindre enn Tiktok og langt fra store nok til å realistisk sett få til et oppkjøp.

Det neste trekket vil kanskje vise seg å være Kinas, om de ønsker å gjøre noe før det forestående presidentvalget. Det er ikke vanskelig å se for seg at Kina, som et eksempel, sier til Apple at deres telefoner blir brukt til å undergrave regimet, og at de derfor må selge store deler av selskapet til en kinesisk eier. Det er ikke en fantasi, det er bare bordet som er snudd. Skulle noe lignende skje vil en handelskrig bare være forsmaken på en delt verdensøkonomi.

Apple, sammen med Google, er allerede opptatt et annet søksmål fra Epic Games, selskapet bak spillet Fortnite. Epic vil trekke seg fra app-hegemoniet der Apple og Google tar 30 prosent av alle inntekter fra app-butikkene deres, og selskapene svarer med å rett og slett fjerne Fortnite fra sine plattformer. Det hjelper kanskje ikke at kinesiske Tencent har eierandeler på rundt 40 prosent i Epic.

Microsoft har lykkes med tre store oppkjøp siden Nadella tok over lederrollen; Linkedin, Github og Minecraft. Der dekker Microsoft det som kanskje er de viktigste markedene for kjempen fra Redmond: profesjonelle, utviklere og skolemarkedet. Tiktok fyller et hull som ikke eksisterer, og det hele virker mer som et spill for galleriet enn en reell mulighet.

Samtidig er noe usmakelig med å bli forespurt fra politisk hold om man kan kjøpe opp deler av fiendens verdier for å sikre disse internt. Datamengden Tiktok produserer er uten tvil verdt en hel del, men et kollektivt rop om at Amerika er good guys og Kina er bad guys når det gjelder bruk av personlig data holder rett og slett ikke vann lenger.

Et oppkjøp av Tiktok virker i beste fall som et strategisk feilsteg av Microsoft, og i verste fall en politisk inngripen som får enorme konsekvenser for data, sikkerhet og det globale it-markedet.