Microsoft går baklengs med Windows 1909-oppdateringen

Annonse

Når Windows 10 kom ut kunngjorde Microsoft planer om kontinuerlig oppgradering av operativsystemet istedenfor nye versjoner av Windows. Planen gikk ut på mye av det samme Apple gjør med sine oppgraderinger, og vi har hatt tiden til å se både høst- og våroppdateringer som har gjort en stor forskjell hos Windows.

I det siste har det vært en del snakk om oppdateringene 1903 og spesielt 1909. Både bedriftsmarkedet og normale brukere husker kanskje fjorårets høst-oppdatering, 1809, som førte til noen episoder der brukerdata ble slettet og oppdatering med forsinket i flere måneder. Microsoft slapp sågar en egen oppdatering for å rulle tilbake til en tidligere versjon.

Microsoft har tradisjonelt, i hvert fall med Windows 10, sluppet to oppdateringer i året. I år er det henholdsvis 1903 og 1909, som begge har vært meget forvirrende for brukerne. For hjemmebrukere flest er 1903 allerede installert, og det er via denne man vil få 1909 gjennom Windows update. I 1903 har Microsoft inkludert det de kaller en Enabler, noe vi kan tenke på som en fullverdig 1909-oppdatering der visse deler av oppdateringen er lastet ned, men avslått.

For bedrifter skaper derimot både 1903 og 1909 et problem; Microsoft har ikke vært klare på hvordan oppdaterings-veien skal være fremover, og med 1809 friskt i minne er det flere som er skeptiske. Innholdet virker mer som en Service Pack, slik vi så i XP og Windows 7.

Bedriftsmarkedet må forlange en viss forutsigbarhet fra Microsoft, og med to oppdateringer i året vil ofte testingen av oppdateringene gå ut over service-perioden til de forskjellige versjonene. Det ser vi nå med 1909 og 1903, og det er lite som tyder på at dette vil forandre seg i fremtiden.

Hadde Microsoft byttet til en årlig oppdaterings-syklus ville selskaper hatt bedre tid til å teste før de implementerer, og støtten ville også virke lenger. Det er ikke uten grunn at Apple og Google lanserer årlige oppdateringer, og det er ikke til å unngå at det skaper et mer stabilt grunnlag for bedriften.