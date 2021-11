Konkurransetilsynet trapper opp kampen mot it-giganters markedsdominans

Annonse

Næringsministeren har instruert Konkurransetilsynet til å prioritere arbeidet med å overvåke og analysere aktørene i den digitale økonomien for å avdekke ulovlig prissamarbeid og andre former for lovbrudd, skriver Klassekampen.

– Det er ingen grunn til at vår konkurranselovgivning ikke skal kunne brukes til å fange opp misbruk av dominerende plattform-aktører. Dersom det viser seg at regelverket i Norge er utilstrekkelig, vil vi vurdere å endre det, sier Isaksen til avisen.

I Næringsdepartementets tildelingsbrev som gikk ut denne uken, blir tilsynet bedt om å effektivisere sine etterforskningsmetoder mot selskaper som opererer i den digitale økonomien.

Utenlandske teknologiselskaper som Google og Facebook får en stadig større dominans i det norske markedet, uten at de betaler særlig skatt i Norge. Mandag uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) at det kan bli aktuelt å innføre en særnorsk digitalskatt, dersom forhandlinger i OECD og andre internasjonale fora fører fram.

(©NTB)