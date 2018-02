Fiber best for det meste

Det er den ikke overraskende konklusjonen i en studie om sosio-økonomisk betydning av fiber som FTTH Council Europe offentliggjorde torsdag.

Studien er utført i hele Europa, men mest i dybden i Sverige og Nederland. Den viser at 87 prosent av abonnentene nevner båndbredde som viktigste årsak til at de abonnerer på fiberaksess. Og 62 prosent er fornøyd med den økte servicegraden fiber gir. Det er langt flere som er fornøyd med fiber enn med kabel (72 prosent) og xDSL (52 prosent). Og kanskje enda viktigere: 94 prosent av de som ikke abonnerer på fiber, ville gjøre det om tilbudet fantes der de bor.

Studien viser blant annet at 4,8 prosent flere nye start-ups ble skapt i fibrete områder i Frankrike enn i andre områder og at fiber har positiv virkning på reduksjon av forurensende utslipp.

– Tatt i betraktning at de skandinaviske og baltiske landene lenge har ledet an i fiber-penetrasjon har det vært spesielt interessant å se at resultatene av en studie med stor datamengde i disse landene, sier Ronan Kelly, President of the FTTH Council Europe.

I parentes bemerket: Den høye graden av kundetilfredshet kan nok være en av årsakene til at det i Norge lykkes fiberoperatørene å selge seg inn der det alt er koakskabel med høy hastighet. Altibox sin solide ledelse i kundetilfredshet på EPSI-undersøkelsene sju år på råd dokumenterer også det samme som funnene i denne undersøkelsen.