Kortreist arkivsystem

Sbanken, tidligere godt kjent som Skandiabanken, har sitt sete i Fyllingsdalen i Bergen. Derfra styres og utvikles Norges første rene internettbank, som ble lansert i år 2000. Banken har alltid vært kjent for å være innovativ, og kan også glede seg over å ha figurert helt i toppen av Norsk kundebarometer med sine tilfredse kunder i alle år siden banken kom på banen.

Da Sbanken nylig skulle skaffe seg nytt elektronisk arkivsystem, viste det seg at de ikke trengte å dra så veldig langt hjemmefra. De fant løsningen i sitt eget nabolag.

Ikke bare offentlig sektor

På Sotra rett utenfor Bergen holder programvarehuset Acos til. De er spesialister på elektroniske arkivsystemer, og er kanskje mest kjent for at de vant Norges største kommunale kontrakt på området, da Oslo Kommune valgte selskapet til sin sak- og arkivløsning i 2016.

Selv om Acos er innrettet mot offentlig sektor, særlig gjennom implementasjonen av Noark 5-standarden, så er det altså ikke kun offentlig sektor som er potensielle kunder for selskapet.

– Vi har opplevd en økt etterspørsel etter løsningene våre fra virksomheter innenfor bank- og finans. Våre tidligere erfaringer med innføring av Acos Websak i både KLP og Frende Forsikring tilsier at dette markedet også har et sterkt behov for kvalitetssikring av sine arkiver. Med offentlig sektors lovpålagte Noark-standard er våre løsninger allerede utviklet med funksjonalitet og arkivkvalitet på absolutt høyeste nivå, og denne avtalen bekrefter at også andre bransjer har tilsvarende behov, sier Anne Gro Hellsten, markedsdirektør i ACOS i en pressemelding.

Lånekunder først

Sbanken skal i første omgang bruke systemet Acos Websak som en arkivkjerne som skal integreres mot bankens fagsystem for behandling av lånesøknader. På litt lenger sikt kan det bli aktuelt å utvide bruken av Websak til også å omfatte arkiv for kontrakter, personal og andre fagløsninger, opplyser Acos.

Dette er et ledd i Sbankens strategi om å fokusere sterkt på it-arkitektur og innovasjon på digitale tjenester. Dette uttrykker banken er sentralt for å bli ledende på fleksibilitet, brukervennlighet og endringsevne, noe som er svært viktig i et bankmarked som er i rivende endring for tiden.

«Da Sbanken i 2017 var i prosess for å kjøpe nytt elektronisk arkiv, var det spesielt hyggelig, og overraskende, å finne en samarbeidspartner i nabolaget! I Acos fant vi en leverandør med solide løsninger som kan tilfredsstille våre behov. Teknologien muliggjør digitalisering av stadig flere oppgaver og prosesser», heter det i en uttalelse fra Sbanken.

Acos opplyser at implementasjonsprosjektet allerede er i gang, og at Sbanken forventer å ha sin nye arkivløsning i drift i mars 2018.